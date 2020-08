Białoruskie władze potwierdziły śmierć zatrzymanego 25-latka. Jego matka: nie pozwolono mi zobaczyć ciała syna

Matce nie pozwolono zobaczyć ciała syna

Matka Wichora powiedziała, że jej syn miał problemy kardiologiczne. Kiedy przebywał w zamkniętym samochodzie, w długiej kolejce do aresztu, poczuł się źle. Dodała, że jej syn krzyczał i prosił o pomoc. Członkowie konwoju pomyśleli, że jest niezrównoważony i odwieziono go do szpitala psychiatrycznego. Na miejscu lekarz stwierdził, że to nie problemy natury psychicznej. Karetką został przewieziony do najbliższego szpitala, jednak nie zdołano go uratować - podało Radio Swaboda.