Reuters: ćwiczenia rosyjskich i białoruskich wojsk przy polskiej granicy

Naukowcy z zespołu doradczego do spraw COVID-19 Polskiej Akademii Nauk zaapelowali "do wszystkich, którzy wcześniej wykazali się odpowiedzialnością i przyjęli szczepionkę przeciwko COVID-19", by przyjęli trzecią, przypominającą dawkę. "Każdy z nas został pozostawiony samemu sobie. Uwierzmy nauce i faktom" - napisał profesor Krzysztof Pyrć.