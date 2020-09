Łukaszenka mówił o zamknięciu granic z Polską. Wiceszef MSWiA: ruch odbywa się na bieżąco

W czwartek wieczorem Łukaszenka oświadczył, że Białoruś "jest zmuszona do zamknięcia granicy z Polską i Litwą" , a także do wzmocnienia ochrony granicy z Ukrainą.

Jak podkreślił wiceminister Grodecki, ruch na czynnych przejściach granicznych z Białorusią cały czas odbywa się na bieżąco. - Warto zwrócić uwagę, że ruch osobowy jest oczywiście zmniejszony w wyniku COVID-19 niemniej, co jest także istotne, to wciąż utrzymujący się duży ruch towarowy między naszymi krajami - zaznaczył wiceminister.

Szef MSZ Litwy: oświadczenia Białorusi ws. granicy nie są adekwatne

Minister podkreśla, że takie oświadczenia wzbudzają niepokój. Zauważa jednak, że ostatnio ze strony Białorusi padało wiele sprzecznych oświadczeń. - Na przykład o przekierowaniu ładunków z litewskich portów do innych, a następnie ukazała się korekta, że (stanie się tak) jeśli Rosja zaoferuje takie same warunki - powiedział szef MSZ Litwy. Jak dodał, "musimy zaczekać i zobaczyć, co to (tj. zamknięcie granic - red.) oznacza".