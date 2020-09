Białoruskie służby: ochrona granicy państwowej została wzmocniona

"Ochrona granicy państwowej została wzmocniona. Odbywa się ona we wzmocnionym trybie funkcjonowania służby granicznej i kontroli oraz z zastosowaniem rezerw taktycznych" - poinformował w piątek rano Państwowy Komitet Graniczny Białorusi. Przejścia graniczne pracują "w granicach swoich możliwości przepustowych" – podano w komunikacie. "Wszelkie działania są podejmowane z uwzględnieniem sytuacji na każdym konkretnym kierunku" – dodano.

W czwartek wieczorem prezydent Alaksandr Łukaszenka oświadczył, że Białoruś "jest zmuszona do zamknięcia granicy z Polską i Litwą", a także do wzmocnienia ochrony granicy z Ukrainą. - Jesteśmy zmuszeni zabrać wojska z ulicy, pół armii postawić pod broń i zamknąć granicę państwową na zachodzie. Przede wszystkim – z Litwą i Polską – powiedział. Dodał, że konieczne jest wzmocnienie kontroli na granicy z Ukrainą. - Nie wiemy, z czym oni jeszcze wyskoczą. Zostało zaledwie kilka chwytów, by rozpocząć gorącą wojnę - oświadczył lider Białorusi, występując podczas Forum Kobiet w czwartek w Mińsku.