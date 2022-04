Napisała list, w którym protestowała przeciwko wojnie. Trafiła do aresztu

Białoruski opozycyjny portal Nasza Niwa opisał historię mieszkanki miasta Małoryta w obwodzie brzeskim, która wyraziła swój protest przeciwko inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. "Wstyd mi, że rakiety lecą z naszej ziemi w stronę pokojowych ludzi" - napisała w liście do Alaksandra Łukaszenka Ludmiła Romanowicz. Kobieta została zatrzymana i trafiła do aresztu, ponieważ swoim listem "zniesławiła białoruskiego przywódcę".

"Boję się, że białoruscy synowie mogą zostać wysłani do maszynki do mielenia mięsa. Poleszukowi nie wolno zabijać Poleszuka zza granicy. Poleszucy ze strony ukraińskiej nie powinni uważać białoruskich Poleszuków za morderców. Nie mamy nic do podziału z Ukraińcami. Każdy z nas ma swój własny kawałek ziemi. Byliśmy dumni z dobrych stosunków sąsiedzkich. Pan Łukaszenka zawsze o tym mówił. Chcę, żeby pan Łukaszenka pamiętał, jak obiecał Ukraińcom, że nikt z Białorusi nigdy do nich nie przyjedzie z bronią. Nie jesteśmy bandytami. Nasze dzieci nie są najeźdźcami" - napisała aktywistka.