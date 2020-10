Przestał odpowiadać na telefon i nie przyszedł na umówione spotkanie. "Nie wierzcie w słowa reżimu"

O tym, że Labiedźka przestał odpowiadać na telefon i nie przyszedł na umówione spotkanie, poinformował najpierw we wtorek szef Zjednoczonej Partii Obywatelskiej Mikałaj Kazłou.

Podkreśliła, że Komisja szykowała projekt demokratycznych zmian i uzupełnień do konstytucji z 1994 roku. "To zatrzymanie pokazało, że żadna reforma konstytucyjna za (Alaksandra) Łukaszenki nie jest możliwa. Nie wierzcie w słowa reżimu. Nie kierujcie do niego żadnych komunikatów z wyjątkiem jednego: że Łukaszenka powinien odejść" – oznajmiła.