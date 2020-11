Łukaszenka "nie boi się wirusów", pandemia "nie zmieniła jego zwyczajów"

Łukaszenka twierdził w lipcu, że przeszedł zakażenie koronawirusem. - Chwała Bogu, że trafiłem do grupy bezobjawowych - mówił, cytowany przez państwową agencję BiełTA. Wcześniej białoruski przywódca utrzymywał, że patogen jest jedynie "psychozą". - Nazywam ten koronawirus jedynie psychozą i nigdy nie wycofam się ze swych słów. Doświadczyłem już, wraz z wami, wielu psychoz. Wiemy, do czego to doprowadziło – oznajmił, dodając, że "cywilizowany świat oszalał, a politycy wykorzystują sytuację dla swoich korzyści". Radził rodakom, co powinni robić, by chronić się przed infekcją, zalecając "częstsze mycie rąk i regularne spożywanie posiłków".