Darmowe badania i konsultacje medyczne w "Białym miasteczku"

"Białe miasteczko 2.0" w pobliżu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów rozstawiono 11 września, w ramach protestu pracowników ochrony zdrowia. Jego forma nawiązuje do "Białego miasteczka" pielęgniarek założonego w 2007 roku.

"Białe miasteczko" wsparło Maraton Warszawski

Komitet Protestacyjno-Strajkowy Ochrony Zdrowia podał w niedzielę na Facebooku, że wspierał uczestników Maratonu Warszawskiego. "Maratończycy wspierają nas, a my wspieramy ich! W Białe Miasteczko 2.0 Mamy punkt z wodą! Walczymy dla Pacjentów!" - napisano. Podano również, że codziennie jego uczestnicy przygotowują inne aktywności. "Dziś możecie Państwo m.in. nakleić swoje zarzuty do systemu ochrony zdrowia na rakietę oraz opisać swoją historię związaną z OZ w ramach akcji #kartkadlasystemu!" - czytamy we wpisie na Facebooku.