Słynne berlińskie muzeum zamknie się na wiele lat

czytaj dalej

Były szef CBA Paweł Wojtunik skierował w TVN24 pytania do szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego. Pytał między innymi ministra koordynatora służb specjalnych, czy to prawda, że przed wyborami zapadły decyzje o stosowaniu kontroli operacyjnej wobec przedstawicieli ugrupowań opozycyjnych. Słowa Wojtunika komentują politycy, ale i emerytowany generał i prokuratorka. "Każdy z uczestników narady kierownictwa CBA z szefami delegatur - odpowie. To bezprawie to oczywisty obszar możliwych działań śledczych Sejmu!" - skomentował poseł KO Michał Szczerba.