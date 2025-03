Będą zrzucać szczepionki. Jest alert RCB

Lisy baraszkowały na środku zamarzniętego stawu miejskiego w Zgierzu (16.12.2023) Źródło: Straż Miejska w Zgierzu

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców trzech województw lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Od czwartku, 27 marca, do środy, 2 kwietnia, w lasach będzie zrzucana szczepionka dla lisów przeciw wściekliźnie. RCB przestrzega, aby nie dotykać kapsułek i nie dopuszczać do nich zwierząt domowych.

RCB przypomina, że wścieklizna jest jedną z najgroźniejszych chorób odzwierzęcych.

Będą zrzucać szczepionki dla lisów (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Krzysztof/AdobeStock

RCB: wścieklizna jest nieuleczalna i zawsze kończy się śmiercią

"W Polsce jej rezerwuarem jest lis rudy, dlatego prowadzone są akcje szczepienia tych zwierząt. Mimo dużego postępu medycyny, wścieklizna jest nieuleczalna i zawsze kończy się śmiercią. Wg danych WHO rokrocznie powoduje zgon około 60 tysięcy osób, głównie w Azji i Afryce" – głosi alert.

Wścieklizna jest jedną z… pic.twitter.com/P7HMAaMuz9 — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) March 26, 2025