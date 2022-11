Strażacy uratowali psią mamę i jej pięcioro szczeniąt, które utknęły w przepuście

czytaj dalej

Politycy w "Kawie na ławę" w TVN24 odnieśli się do wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdził, że dziś rodzi się "dużo za mało dzieci", a jeśli "na przykład utrzyma się taki stan", że kobiety do 25 roku życia piją tyle samo, co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie. - Nie wiem, czy się śmiać, czy płakać - skomentowała Urszula Pasławska z klubu Koalicja Polska-PSL. Marcin Przydacz, wiceszef MSZ, mówił, że "każdy ma prawo używać takich argumentów, jakie uważa za słuszne". Profesor Andrzej Zybertowicz przekonywał, że ta wypowiedź "to był element diagnozy pewnego problemu". Krzysztof Śmiszek z klubu Lewicy mówił o "żenującym tournee nienawiści, które kontynuuje prezes Kaczyński od paru miesięcy".