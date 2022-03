Sejm wzywa do jak najszybszego włączenia Ukrainy do Unii Europejskiej

Sejm "odpowiada jasno i konkretnie na wniosek Ukrainy o przystąpienie do Unii Europejskiej" i wzywa wszystkie instytucje unijne i państwa członkowskie do umożliwienia Ukrainie jak najszybszego dołączenia do Wspólnoty Europejskiej. Uchwała izby została przyjęta w czwartek.

Uchwała została przedstawiona w czwartek przez Prezydium Sejmu. Zwrócono w niej uwagę, że "wojsko i społeczeństwo Ukrainy kolejny dzień stawiają bohaterski opór wobec niesprowokowanej i nieuzasadnionej agresji militarnej Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie, stanowiącej jedno z najpotężniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa europejskiego i globalnego".

"Mieszkańcy Ukrainy mogą liczyć na pełne wsparcie polskiego społeczeństwa. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża podziękowanie dla rządu Rzeczypospolitej Polskiej, samorządów, organizacji pozarządowych oraz milionów osób, które pomagają uchodźcom i mieszkańcom atakowanych terenów" - podkreślono w uchwale.

"Uznanie i podziw dla niezłomnej postawy narodu ukraińskiego"

W uchwale zaznaczono że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej "wyraża uznanie i podziw dla niezłomnej postawy narodu ukraińskiego w walce z bestialską agresją. Uważa, że jedyną możliwą i konieczną odpowiedzią na okrutną agresję strony rosyjskiej jest zdecydowana i wszechstronna reakcja społeczności międzynarodowej", a także "odpowiada jasno i konkretnie na wniosek Ukrainy o przystąpienie do Unii Europejskiej".

Sejm apeluje również do Rady Unii Europejskiej "o rozpoczęcie procedury nadania Ukrainie statusu państwa kandydującego oraz wzywa Komisję Europejską do przygotowania mapy drogowej negocjacji akcesyjnych i ukraińskiej integracji z Unią Europejską".

Dodatkowo Sejm "wzywa wszystkie instytucje unijne i państwa członkowskie do umożliwienia Ukrainie jak najszybszego dołączenia do Wspólnoty Europejskiej", a także "zwraca się do Unii Europejskiej o włączenie Ukrainy w Europejski Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, a także o stworzenie odrębnego funduszu wsparcia odbudowy zniszczeń wojennych".

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał w poniedziałek wniosek o członkostwo jego kraju w UE. Prezydenci państw Europy Środkowo-Wschodniej - Polski, Czech, Słowacji, Słowenii, Litwy, Łotwy, Estonii, Rumunii i Bułgarii - opowiedzieli się za szybkim wstąpieniem Ukrainy do UE. We wtorek Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą "instytucje unijne do podjęcia działań na rzecz przyznania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej".

Autor:MAK/kg

Źródło: TVN24/PAP