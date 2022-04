Wielka Brytania przekaże Ukrainie więcej broni. Komentarze ministra obrony i szefa sił zbrojnych

"Rosja przerzuca elementy swoich sił z Gruzji, aby wzmocnić inwazję na Ukrainę. Od 1200 do 2000 tych żołnierzy jest przegrupowywanych w trzy batalionowe grupy taktyczne" – przekazało w czwartek wieczorem brytyjskie ministerstwo obrony. "Jest wysoce mało prawdopodobne, że Rosja planowała prowadzenie wzmocnień w ten sposób i świadczy to o niespodziewanych stratach, jakie poniosła podczas inwazji" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

Szef brytyjskich sił zbrojnych: pod wieloma względami Putin już przegrał

- Widzimy, iż ambicje Rosji, by zająć Kijów, by zająć całą Ukrainę, i to w bardzo szybki i imponujący sposób, rozpadły się. Wygląda na to, że teraz mniejszy nacisk kładzie się na Kijów, a większy na wschód i południe. Zaczynamy dostrzegać pierwsze oznaki wycofywania tych sił spod Kijowa i odwrotu zarówno do Rosji, jak i na Białoruś - mówił Radakin po krótkim wystąpieniu, jakie miał w jednym w londyńskich think-tanków.