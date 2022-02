Władysław Kosiniak-Kamysz o wsparciu Ukrainy: samodzielne działanie żadnego państwa niewiele pomoże

Lider ruchu Polska 2050 Szymon Hołownia i przewodniczący PSL Władysław Kosiniak-Kamysz mówili o działaniach, jakie może podjąć Polska, by wesprzeć Ukrainę. - Samodzielne działanie żadnego państwa niewiele pomoże - mówił szef ludowców, wskazując, że powinniśmy być zjednoczeni z NATO i UE. Hołownia zaapelował zaś do prezydenta, by "jak najszybciej i w trybie Rady Bezpieczeństwa Narodowego" rozpoczął konsultacje z opozycją.

Kosiniak-Kamysz: samodzielne działanie żadnego państwa niewiele pomoże

- Druga kwestia to jest to, co my możemy zrobić, przyjmując teraz Ukraińców - mówił Kosiniak-Kamysz. Jego zdaniem "samorządy trzeba dzisiaj zaangażować". - Po to tez dzwoniłem do ministra [szefa kancelarii premiera, Michała - przyp. red.] Dworczyka, żeby była koordynacja z samorządem gminnym. Bez tego nie będzie dobrej dyslokacji tych osób, które już w dziesiątkach tysięcy przekroczyły granicę - powiedział.