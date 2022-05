Siły rosyjskie "wycofują się spod Charkowa". Ukraińską kontrofensywę utrudnią zniszczone mosty

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował w piątek na Facebooku, że siły rosyjskie wycofują się spod Charkowa. Zostały zniszczone trzy mosty w obwodzie charkowskim, co może utrudnić ofensywę siłom ukraińskim - podała w piątek stacja CNN.

We wschodniej strefie operacyjnej wróg nadal atakuje ogniem rakietowym obiekty przemysłowej infrastruktury oraz ostrzeliwuje obiekty cywilne - napisano w wieczornym komunikacie.

CNN: zniszczone mosty mogą utrudnić Ukraińcom kontrofensywę.

Zdjęcia satelitarne wykonane 12 maja pokazują zburzone fragmenty mostów w pobliżu miast Rubiżne i Staryj Sałtiw, około 17 km od rosyjskiej granicy. Oba miasta zostały niedawno wyzwolone przez wojsko ukraińskie. Inne zdjęcie, wykonane 8 maja, pokazuje, że wysadzony został także najbliższy most na południe.

"Choć nie wiadomo, kiedy mosty zostały wysadzone, ani kto za to odpowiada, jest mało prawdopodobne, by zrobili to Ukraińcy, gdyż mosty te są zbyt istotne dla ich kontrofensywy i dla ataku na szlaki dostaw" - ocenia CNN.