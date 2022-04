Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres spotka się we wtorek z prezydentem Rosji Władimirem Putinem

Służby prasowe sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych poinformowały w piątek, że Antonio Guterres we wtorek złoży wizytę w Moskwie, gdzie spotka się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Z kolei w czwartek odwiedzi prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Szef ONZ chce przywrócić pokój na Ukrainie

Sekretarz generalny liczy na to, że podczas wizyty będzie rozmawiał o tym, co można zrobić, by natychmiast przywrócić pokój na Ukrainie - przekazała Kaneko. Dodała, że biuro sekretarza generalnego pozostaje w kontakcie z rządem w Kijowie w sprawie ewentualnej wizyty Guterresa w Ukrainie.