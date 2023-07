Minister obrony Ukrainy obiecuje, że nie użyje bomb kasetowych na terytorium Rosji

czytaj dalej

Wszystko wskazuje na to, że politycy Suwerennej Polski znajdą się na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, zaznaczając, że listy nie są jeszcze gotowe i "to jest jeszcze dosyć długi proces". Wicepremier odniósł się również do referendum w sprawie migrantów, w którym "kształt pytania będzie dotyczył akceptacji polityki rządu, która zmierza do tego, żeby przeciwstawić się przymusowej relokacji". - Być może przyjdzie czas na pytania odnoszące się także już wprost do innych problemów, na przykład problemu suwerenności - dodał Kaczyński.