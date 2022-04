Atak Rosji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Ukraina broni się przed rosyjską inwazją już 61. dzień. Jeden z doradców Wołodymyra Zełenskiego poinformował, że sekretarz stanu USA Antony Blinken oraz szef Pentagonu Lloyd Austin przybyli do Kijowa na rozmowy z prezydentem Ukrainy. Jego rodzinne miasto, Krzywy Róg, przygotowuje się do ataku rosyjskich wojsk. Ukraińska armia spodziewa się, że ofensywa rosyjskich najeźdźców rozpocznie się w ciągu kilku najbliższych dni. Według "Financial Times", rosyjski prezydent Władimir Putin stracił zainteresowanie rozmowami o zakończeniu wojny z Ukrainą.