Na znak protestu zabarwiono na czerwono staw przy ambasadzie Rosji w Wilnie

Wniosek o 500 plus należy złożyć do 30 kwietnia, aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń - przypomina Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Od lutego rodzice i opiekunowie zgłosili 4,7 miliona dzieci do programu "Rodzina 500 plus" w nowym okresie świadczeniowym.