Były oligarcha Michaił Chodorkowski w wywiadzie dla CNN: "kolejnymi krokami" Putina mogą być kraje bałtyckie

– Jestem absolutnie przekonany, że jeśli Putin uzna, że ​​wygrał w Ukrainie, to nie będzie to jego ostatni krok, ostatnia wojna – powiedział w wywiadzie dla CNN były rosyjski oligarcha Michaił Chodorkowski. Dodał, że Władimir Putin "w swojej głowie jest w stanie wojny ze Stanami Zjednoczonymi i NATO". Jego zdaniem kolejnym celem ataku mogą być kraje bałtyckie.

Michaił Chodorkowski, były rosyjski oligarcha, a obecnie krytyk Kremla i reżimu Władimira Putina, komentował w niedzielę w rozmowie z CNN wojnę w Ukrainie. Stwierdził, że "kolejnym krokiem" Putina może być atak na kraje bałtyckie: Estonię, Łotwę i Litwę. – Musimy zrozumieć, że w swojej głowie Putin jest w stanie wojny nie z Ukrainą. On jest w stanie wojny ze Stanami Zjednoczonymi i NATO. Powiedział to więcej niż raz – zaznaczył Chodorkowski.

Podkreślił też, że rosyjscy propagandyści zaczęli już mentalnie przygotowywać Rosjan do ataku na kraje NATO. – Ciągle o tym mówią – powiedział Chodorkowski. – I to jest przygotowanie rosyjskiej opinii publicznej do tego – dodał.

Michaił Chodorkowski: jeśli Putin uzna, że ​​wygrał w Ukrainie, to nie będzie ostatnia wojna

Pytany o potencjalny efekt wprowadzenia sankcji gospodarczych na Rosję, Chodorkowski odpowiedział: – Przez długi czas Putin był zorientowany na pieniądze, ale jak wielu kryminalistów, z wiekiem w jego głowie zrodziło się poczucie misji. I to jest o wiele bardziej przerażające. Jego misją jest pokazanie całemu światu, że jest wielki i że pozostawia światu spuściznę. To o wiele bardziej przerażające, niż gdyby chodziło mu tylko o o gromadzenie bogactwa. Myślę, że pieniądze nie są już sposobem na to, bo go powstrzymać.