Kardynał Krajewski: na Ukrainie widziałem cierpienie, wiarę i nadzieję 

Jałmużnik papieski, bliski współpracownik Franciszka, kardynał Konrad Krajewski powiedział w sobotę watykańskim mediom: - Pojechałem na Ukrainę, by wesprzeć naszych braci, by zanieść błogosławieństwo Ojca Świętego, by być blisko, modlić się z nimi.