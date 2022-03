Kolejne miliony dolarów zatwierdzone na pomoc Ukrainie. Biden: Putin się przeliczył

czytaj dalej

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza zaapelowała do firm o wstrzymanie dostaw do Rosji i Białorusi. "To w istocie dostawy śmierci. Prosimy o refleksję, pieniądze to nie wszystko" - napisała. Wezwała również rząd do podjęcia działań w celu izolacji handlowej Rosji i Białorusi.