W liście wskazała, że Polacy zawsze stali po stronie Białorusinów w ich walce o wolność, wolne wybory i prawo wyboru przyszłości. Zaznaczyła, że Polacy najlepiej wiedzą, co to znaczy walczyć o swoją wolność. - Polska droga do demokracji trwała ponad dekadę i była pokojowa - zauważyła.

"Łukaszenka nie jest Białorusią"

- Zwracam się do Was w dramatycznym momencie, kiedy dyktator Łukaszenka rozważa wysłanie białoruskich żołnierzy na wojnę, której Białorusini nie popierają. Moi rodacy są przeciwni wojnie. W tej sytuacji wzywam Białorusinów do antywojennego protestu. Wzywam białoruskich żołnierzy, by nie jechali na Ukrainę. Wzywam białoruskie kobiety do zatrzymania i ratowania swych mężów, synów i braci. Wzywam was, moi polscy przyjaciele, do solidarności z Ukraińcami i Białorusinami - napisała.