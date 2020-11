Z kosmosu do Senatu. Były astronauta pokonał następczynię McCaina

Były astronauta i kapitan marynarki wojennej USA demokrata Mark Kelly wygrał wtorkowe wybory do Senatu w stanie Arizona. Kelly dziewięć lat temu dowodził ostatnią misją wahadłowca kosmicznego Endevour.

Mark Kelly w wyborach do Senatu USA pokonał republikańską senator Marthę McSally, nominowaną na to stanowisko po śmierci senatora Johna McCaina w 2018 roku. Jego zwycięstwo oznacza, że Arizona będzie reprezentowana w Senacie przez dwoje demokratów. Były astronauta dołączy w Waszyngtonie do Kyrsten Sinemy.