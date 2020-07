10 dni aresztu za "cukierek albo psikus"? Posłowie zajmą się petycją w sprawie Halloween

Do Sejmu wpłynęła petycja w sprawie obchodzenia w Polsce amerykańskiego święta Halloween. Posłowie zajmą się pomysłem anonimowego obywatela, by wprowadzić kary za przebieranie się 31 października za "straszną postać". Proszenie o cukierki albo grożenie żartem też miałoby być karane - informuje czwartkowa "Rzeczpospolita".

Inny artykuł projektu mówi, że "kto w dniu 31 października chodzi i puka po mieszkaniach, prosząc o cukierki lub ostrzegając przed popełnieniem złośliwego żartu - podlega karze grzywny w wysokości co najmniej 500 złotych lub karze ograniczenia wolności". Pomysłodawca zakłada też kary dla rodziców, którzy godzą się, by święto Halloween obchodziły ich dzieci. Na przykład za zgodę na "cukierek albo psikus" - co najmniej 10 dni aresztu.

"Egzotyczne święto"

Gazeta wskazuje, że rozpatrywanie przez Sejm takich pism to efekt uchwalonej w 2014 roku ustawy o petycjach. "Przewiduje, że każda osoba fizyczna, prawna, nawet jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną może złożyć petycję do dowolnego organu władzy publicznej. W efekcie wejścia ustawy w życie utworzono w Sejmie Komisję do Spraw Petycji, do której od tamtego czasu skierowano ponad 740 spraw" - pisze dziennik.