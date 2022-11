"Pycha kroczy przed upadkiem". Były milicjant podejrzany o dwa zabójstwa, w 1985 i 1997 roku

Zarzuty podwójnego zabójstwa i usiłowania zabójstwa usłyszał 63-letni obecnie Tadeusz P., były milicjant. Chodzi m.in. o sprawę śmierci dziennikarza z Sanoka Marka Pomykały. Jego ciała do dziś nie odnaleziono. "Do zatrzymania byłego milicjanta podejrzanego o zabójstwa z 1985 i 1997 r. przyczynił się on sam. Mógł myśleć, że przestępstwa się przedawniły" – wynika z informacji prokuratury.