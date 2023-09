Andrzej Duda omawiał zmiany klimatu z pełnomocnikiem Joe Bidena. "Zaawansowane rozmowy" o energii nuklearnej

Andrzej Duda i wysłannik Joe Bidena, John Kerry, omawiali w Bukareszcie kwestie dotyczące zmian klimatu, systemu energetycznego oraz współpracy w zakresie energetyki jądrowej - przekazał prezydencki minister Marcin Przydacz. Spotkanie odbyło się w ramach Forum Biznesu Inicjatywy Trójmorza.

Prezydent RP i pełnomocnik prezydenta Stanów Zjednoczonych ds. klimatu spotkali się w czwartek w Bukareszcie na marginesie Forum Biznesu Inicjatywy Trójmorza, odbywającego się bezpośrednio po szczycie państw Inicjatywy.

- Zakończyło się w Bukareszcie spotkanie pana prezydenta Andrzeja Dudy ze specjalnym wysłannikiem prezydenta Joe Bidena na szczyt Trójmorza. Było to dwustronne spotkanie podkreślające wagę relacji polsko-amerykańskich. John Kerry to przecież ważna postać w establishmencie w Waszyngtonie, to były szef dyplomacji amerykańskiej, dziś zajmujący się kwestiami energetycznymi i klimatycznymi. Tego dotyczyła ta rozmowa - przekazał Przydacz.

Andrzej Duda na spotkaniu z Johnym Kerrym PAP/Marcin Obara

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej dodał, że rozmawiano o zmianie systemu energetycznego w formule sprawiedliwej. Ma to doprowadzić do tego, aby państwa, które po czasie komunizmu odziedziczyły niechciany spadek w postaci bardzo wysokoemisyjnej energii, miały możliwość przeprowadzenia tych zmian na zasadzie sprawiedliwej, żeby "ludzie nie ucierpieli, a jednocześnie by bezpieczeństwo energetyczne Polski było zagwarantowane".

"Zaawansowane rozmowy" o energetyce nuklearnej

Jak zaznaczył, Stany Zjednoczone dostrzegają rolę Polski, jeśli chodzi o transformację energetyczną w ostatnim czasie. Przydacz przekazał, że rozmowa dotyczyła także współpracy w zakresie energetyki nuklearnej. - Wiemy, że są tutaj zaawansowane rozmowy ze stroną amerykańską. To, czego jesteśmy dziś świadkiem, to zacieśnianie tych relacji, budowanie także pozytywnej atmosfery do tej współpracy biznesowej, ale wiadomo, że energia to także kwestia bezpieczeństwa - mówił minister.

W czwartek, jak przekazał Przydacz, prezydent Duda rozmawiał z prezydentem Rumunii Klausem Iohannisem, premierem Rumunii Marcelem Ciolau oraz prezydent Mołdawii Maią Sandu. Głównym tematem rozmów było bezpieczeństwo na wschodniej flance NATO.

Autor:ek

Źródło: PAP