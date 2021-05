"Białoruska tragedia pokazuje dobitnie, jak wielkie zwycięstwo odniosła w ostatnich latach Ukraina"

Pokojowe odejście od komunizmu w Polsce i w krajach Europy Środkowej było możliwe wtedy, gdy załamywała się potęga radzieckiego imperium. Związek Sowiecki w połowie lat 80. całkowicie wyczerpał moce rozwojowe i nie był już w stanie ani utrzymywać w podległości Europy Środkowo-Wschodniej, ani rywalizować z Zachodem o dominację globalną. Moskwa zorientowała się, że wyścig jest przegrany i zaczęła zwijać swoje imperium. Polacy, Czesi, Słowacy, Węgrzy, Niemcy, Litwini, Łotysze, Estończycy oraz inne narody wykorzystały szansę i zdążyły wyskoczyć z zepsutego pociągu na zardzewiałych torach. Białorusini też próbowali wyskoczyć, ale nie udało im się to zupełnie. Mimo upadku sowieckiego modelu państwa, akurat na Białorusi, w nowym wydaniu i nowych okolicznościach, pozostały liczne elementy sowieckiego i postsowieckiego systemu. Kilka lat po formalnej niepodległości Białorusi do władzy dorwał się Łukaszenka i przekształcił kraj na swoją modłę, usuwając odwołania do narodowej tradycji białoruskiej i jednocześnie eksponując postsowiecką symbolikę i model państwa.

Kilkanaście lat sprawowania autokratycznej władzy sprawiło, że Białoruś pod rządami Łukaszenki dawała nieśmiałe oznaki, że owszem, jest to państwo autorytarne, dyktator jest bezwzględny, ale on osobiście gwarantuje, że między Rosją a Zachodem, Rosją a UE i NATO będzie istnieć jakieś państwo odrębne, niezależne od obydwu stron. Zachód dostrzegał to i choć robiono to nieco mimochodem i ze wstydem, to jednak podtrzymywano kontakty z Białorusią Łukaszenki po to, by utrwalić jej odrębność od państwa rosyjskiego i nie dopuścić do anschlussu.