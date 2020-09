Nawalny: Oni podarowali mi dodatkowe 15-20 godzin życia. Wszystko, co nastąpiło potem, było dramatyczne

Aleksiej Nawalny opublikował w piątek podziękowania dla pilotów samolotu, który 20 sierpnia lądował przymusowo, gdy poczuł się on źle w trakcie lotu. Rosyjski opozycjonista podziękował także ratownikom medycznym z Omska, którzy od razu podali mu atropinę.

Aleksiej Nawalny wyraził przypuszczenie, iż plan osób, które nazwał zabójcami, zakładał, że poczuje się źle po około 20 minutach od startu samolotu z Tomska do Moskwy. W trakcie lotu - dodał - "pomoc medyczna będzie niedostępna i będę kontynuował swoją podróż w czarnym plastikowym worku w ostatnim rzędzie foteli". Tymczasem, jak to ujął, doszło do kilku "szczęśliwych zbiegów okoliczności" i "precyzyjnych działań nieznanych dobrych ludzi".