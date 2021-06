Sto psów i tyle samo kotów. Olbrzymia popularność "okna życia" dla zwierząt

Uruchomiony w Aleksandrowie Łódzkim punkt, w którym bez żadnych konsekwencji i za darmo można zostawić niechciane psy i koty cieszy się bardzo dużą popularnością. Od kwietnia przywiezionych do niego zostało sto psów i tyle samo kotów. Samorządowcy, z inicjatywy których powstało "okno życia" dla zwierząt zachęcają do wspierania inicjatywy.

Chociaż zaopiekowanie się zwierzętami, których przybywa lawinowo stanowi problem organizacyjny, to władze aleksandrowskiego magistratu mówią o olbrzymim sukcesie inicjatywy: od kwietnia na terenie gminy nie było ani jednego przypadku porzucenia, albo zabicia zwierząt.

- Psy i koty trafiają do tymczasowego domu w Łowiczu. Tutaj czekają na nowych właścicieli - przekazuje Przemysław Kaleta, reporter TVN24, który zajął się sprawą.

Żeby przyspieszyć proces znajdowania nowego domu przez zwierzaki, we wtorek zorganizowano sesję zdjęciową - oddane psy i koty będzie można zobaczyć w internecie.

- Zwierzęta, które tu mieszkają trafiały do "okna życia" nie tylko z gminy. Zdarzyło się, że przyjeżdżano nawet z Białegostoku - dodaje nasz dziennikarz.

Raz w miesiącu

W marcu aleksandrowski magistrat podpisał umowę z przychodnią weterynaryjną przy ulicy Bratoszewskiego w Aleksandrowie Łódzkim. To tam - raz w miesiącu - można bezproblemowo oddać niechciane zwierzęta. Podczas umówionej wizyty, właściciel będzie musi zrzec się prawa do zwierząt i zobowiązać się do ich sterylizacji.