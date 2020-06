Turyści ryzykowali życie, by go zobaczyć. Kultowy bus został usunięty

Przez lata przyciągał turystów, których nie zrażała trudna trasa, jaką musieli pokonać, by do niego dotrzeć. Teraz kultowy bus, pokazany w filmie "Wszystko za życie", został uznany za "niebezpieczną atrakcję" i zabrany z pustkowia na Alasce. Na razie nie wiadomo, gdzie teraz trafi.

Kultowy bus został podniesiony ze szlaku przy Parku Narodowym Denali przez helikopter amerykańskiej armii. Miejscowy burmistrz przekazał, że to dla niego "wielka ulga".

W 1992 roku w busie - po wielomiesięcznej wędrówce - zamieszkał 24-letni podróżnik Chris McCandless, który później zmarł z wygłodzenia. Jego historię opisał w 1996 roku pisarz i alpinista Jon Krakauer. Książka "Wszystko za życie" ("Into the Wild") została zobrazowana przez reżysera Seana Penna w 2007 roku.

Pojazd znajdował się w centralnej części stanu, około 50 kilometrów od najbliższego miasta. Aby do niego dotrzeć, turyści musieli przekroczyć rzekę Teklanika. Nie wszyscy bezpiecznie trafiali do celu, niektórzy gubili się po drodze, dla innych przygoda zakończyła się obrażeniami. W zeszłym roku w rzece utonęła Białorusinka. W kwietniu służby musiały ratować zagubionego Brazylijczyka, w lutym pomóc pięciu Włochom. Jeden z nich skończył wyprawę z poważnymi odmrożeniami.

"Słodko-gorzkie przeżycie"

Komisarz Alaski ds. zasobów naturalnych Corri Feige przekazała, że władze zdają sobie sprawę, jak bardzo bus rozbudza wyobraźnię fanów filmu, zaznaczyła jednak, że jest to "opuszczony i niszczejący pojazd, który wymagał kosztownych działań konserwatorskich". A co ważniejsze - tłumaczyła - chęć zobaczenia go kosztowała niektórych życie.