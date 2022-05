Alan White nie żyje. Perkusista związany był z grupą Yes, nagrywał z Johnem Lennonem i George'em Harrisonem

Artyści żegnają legendarnego muzyka

Alan White - na scenie od kilkudziesięciu lat

Alan White w 1972 roku dołączył do brytyjskiej grupy Yes. Jest uważany za jednego z najwybitniejszych perkusistów w historii muzyki. Na przestrzeni lat współpracował z takimi artystami, jak John Lennon, Eric Clapton, George Harrison czy też Joe Cocker. W ostatnim czasie grupa Yes przygotowywała się do trasy z okazji 50. albumu – "Close to the Edge". Muzycy o śmierci perkusisty poinformowali w mediach społecznościowych. "Z głębokim smutkiem informujemy, że Alan White, ukochany perkusista i przyjaciel od 50 lat, zmarł w wieku 72 lat po krótkiej chorobie. Wiadomość ta zszokowała i wprawiła w osłupienie całą rodzinę YES. Alan z niecierpliwością czekał na nadchodzącą trasę koncertową po Wielkiej Brytanii, aby uczcić 50. rocznicę współpracy z YES i ich kultowy album 'Close To The Edge', na którym Alan rozpoczął swoją przygodę z YES w lipcu 1972 roku" - poinformowali w oświadczeniu.