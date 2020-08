"Nawalny przeżyje, ale przez miesiące nie będzie mógł działać jako polityk"

Opozycjonista Aleksiej Nawalny przeżyje "atak trucizną", ale przez miesiące nie będzie mógł działać jako polityk - powiedział na łamach niemieckiej gazety "Bild" Jaka Bizij, założyciel fundacji Cinema for Peace, która wysłała po Nawalnego samolot medyczny. Współpracownicy opozycjonisty uważają, że próbowano go otruć.

"Jeżeli wyjdzie z tego bez uszczerbku na zdrowiu, na co wszyscy mamy nadzieję, to bez wątpienia nie będzie go na arenie politycznej przez przynajmniej 1-2 miesiące" - stwierdził Jaka Bizij. Dodał, że Nawalny zniósł dobrze lot z Omska do Berlina, ale nie zmienia to jego "niepokojącej sytuacji ogólnej".