Kunduz ostatecznie zdobyty. "Nie było sposobu, by się bronić"

- Większość żołnierzy, którzy stacjonowali na lotnisku, poddaje się - potwierdził w rozmowie z AFP jeden z żołnierzy, prosząc o anonimowość. - Ponieważ talibowie nas otoczyli, strzelali do nas z moździerzy, nie było sposobu, by się bronić. Mój oddział, liczący 20 żołnierzy, trzy pojazdy humvee i cztery pick-upy, właśnie się poddał. Czekamy tylko na nasz list ułaskawiający. Jest do tego spora kolejka - powiedział.