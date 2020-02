"Odpowiedzialność za trwanie w tym chaosie będzie spoczywała na rządzących. Nie mam wątpliwości"

Po opublikowaniu tak zwanych list poparcia do Krajowej Rady Sądownictwa powstaje pytanie, kto może stwierdzić, że KRS działa w sposób bezprawny - powiedział w "Faktach po Faktach" rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Stwierdził, że sytuację mógłby naprawić rząd i większość parlamentarna, ale "jak widać, nie ma ku temu woli i można tylko ubolewać".

Kancelaria Sejmu opublikowała w piątek wykazy sędziów, którzy udzielili poparcia sędziom kandydatom do nowej Krajowej Rady Sądownictwa.

"Jedyne, co mógł zrobić sędzia Nawacki to przeprosić i powiedzieć, że nie będzie kandydatem"

O opublikowanych listach mówił w "Faktach po Faktach" rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. - Potwierdza się to, czego większość osób się spodziewała. Czyli, że będzie na tych listach poparcie krzyżowe dla kandydatów, że wzajemnie się popierali. Po drugie, że będą sędziowie delegowani do ministerstwa sprawiedliwości. To, co jest najważniejsze, to lista Macieja Nawackiego. Tam jest brak wystarczającej liczby podpisów. Tych wymaganych 25 po prostu zabrakło - stwierdził Bodnar.

Wskazywał, że "możemy analizować listy, wskazywać, że Krajowa Rada Sądownictwa jest pozbawiona legitymizacji, czy że wręcz doszło do wyboru nielegalnego w związku z tym, że sędzia Nawacki miał niewystarczającą liczbę podpisów".

- Nie można dysponować czyimś poparciem w sytuacji, kiedy się tego poparcia nie ma w momencie składania wniosku. Jedyne, co mógł wtedy zrobić sędzia Nawacki to przeprosić i powiedzieć, że nie będzie kandydatem, bo nie udało mu się zgromadzić wystarczającej liczby podpisów - tłumaczył.

"Odpowiedzialność za trwanie w tym chaosie będzie spoczywała na rządzących"

Jak mówił rzecznik praw obywatelskich, "powstaje teraz pytanie, kto może stwierdzić, że Krajowa Rada Sądownictwa działa w sposób bezprawny". - W zasadzie nie mamy takiej procedury. Jedyne, czego możemy się spodziewać to, że w toku poszczególnych postępowań sądowych będą przedstawiane wnioski o wyłączenie sędziów i będzie podnoszony wniosek o to, że dana osoba została wskazana przez Krajową Radę Sądownictwa w nowym składzie, który cierpi na ten grzech pierworodny. To być może sądy będą brały pod uwagę i rozpatrywały - powiedział.

Dodał, że "może to też mieć wpływ na postępowania toczące się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej".

Zaznaczył, że "organem, który mógłby to naprawić jest rząd i większość parlamentarna, która mogłaby przeprowadzić zmianę legislacyjną, poprawić ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa i na nowo ją wybrać". - Jednak jak widać, nie ma ku temu woli i można tylko ubolewać. Odpowiedzialność za trwanie w tym chaosie będzie spoczywała na rządzących. Co do tego nie mam wątpliwości - podkreślił gość TVN24.

