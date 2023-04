Sześć rzeczy, które warto wiedzieć 23 kwietnia: Fryderyki rozdane, porwana łódź ze strażakami, zmiany w fotowoltaice

1. Rozdano Fryderyki 2023

2. Ruszył nowy nabór wniosków w programie "Mój Prąd"

W sobotę 22 kwietnia w Dniu Ziemi ruszyła kolejna piąta odsłona programu promocji fotowoltaiki "Mój Prąd" . Nabór wniosków w "Moim Prądzie" 5.0 potrwa do 22 grudnia bądź do wyczerpania się budżetu programu, który - jak informował wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska - wynosi 955 mln zł. Zarezerwowano jednak dodatkowe 400 mln zł.

Tak jak w poprzednich edycjach programu jest on skierowany do prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną do sieci mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kWh do 10 kWh i rozliczają się w obowiązującym od kwietnia 2022 roku net-billingu.