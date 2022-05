Miał COVID-19, spotykał się z sąsiadami, szarpał z policją. Znów będzie sądzony

Do Radomskiego Szpitala Specjalistycznego zgłosił się 51-letni wówczas mieszkaniec Radomia. Wykonano mu test na obecność koronawirusa. Dzień później szpital poinformował go o pozytywnym wyniku badania i o obowiązku pozostania w izolacji. Pacjent zlekceważył jednak to zalecenie. Wychodził z domu i spotykał się z innymi osobami.

Oddalił się samowolnie ze szpitala

Jednemu policjantowi rozerwał skafander, drugiemu ściągnął maseczkę i gogle

Sprawą zajmowała się Prokuratura Rejonowa Radom-Zachód. Prokurator oskarżył radomianina o narażenie wielu osób na zarażenie chorobą realnie zagrażającą życiu, czyli COVID-19. Czyn ten jest zagrożony karą do dziesięciu lat pozbawienia wolności. Drugi zarzut dotyczył agresywnego zachowania mężczyzny wobec policjantów, których usiłował zmusić do zaniechania zatrzymania go. Grozi za to do trzech lat więzienia.