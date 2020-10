"Nie wiedziałem, kto co powie, nie było prób". 50 lat od premiery filmu "Rejs"

- Marek (red. Piwowski) przyjął taka zasadę, perfidną względem mnie, ale słuszną, że jak wychodziłem przed kamerę, to on mi nie mówił, o czym mam mówić - wspominał podczas Festiwalu Wisły Stanisław Tym. - Nie wiedziałem, kto co powie, nie było prób - dodał aktor.