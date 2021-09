"Żebyście mieli spokój przynajmniej przez 20 lat". Życzenia z urodzinowej ramki na 20-lecie TVN24

W Białymstoku zaczęliśmy nasze urodzinowe spotkania z widzami i tam dziś je kontynuujemy. Odwiedzający w sobotę ogrody przy Pałacu Branickich mają okazję, by pojawić się w naszej urodzinowej ramce z okazji 20-lecia TVN24. #TVN24 #Nasze20lecie

Stacja TVN24 obchodziła 20-lecie istnienia w sierpniu, ale wielkie świętowanie wciąż trwa. W sobotę naszą ekipę wraz z kamerą można spotkać w ogrodach Pałacu Branickich w Białymstoku. Reporterka Marta Abramczyk zachęca do rozmowy z członkami ekipy, która stawiła się na spotkanie z widzami. - Jesteśmy tu z państwem i dla państwa. Mamy nadzieję, że pogoda państwa nie odstraszy - mówi reporterka. Takie spotkanie twarzą w twarz to również okazja dla mieszkańców Białegostoku i okolic, by zobaczyć z bliska kulisy pracy naszej ekipy w terenie.