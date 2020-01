19-latka podejrzana o zabójstwo partnera matki. "Zabrał jej telefon i pokłócili się"

- Miała trudne dzieciństwo i to było trudne przesłuchanie - mówi prokurator. Karolina ma 19 lat i za sobą pobyt w domu dziecka. Gdy wytrzeźwiała po piątkowej nocy, była w szoku. Powiedziała śledczym, że nie chciała zabić partnera matki. Poszło o telefon, ale w ogóle się nie dogadywali. Chwyciła za nóż kuchenny.

19-letnia Karolina K. jest podejrzana o zabójstwo 39-letniego partnera matki. Do przestępstwa doszło w Bobrownikach w powiecie będzińskim.

Nastolatka przyznała się do zarzutu. Jankowska: - To było trudne przesłuchanie. Dziewczyna wytrzeźwiała i była w szoku. Mówiła, że nie chciała zabić i że nie wie, jak to się stało. Była nietrzeźwa.