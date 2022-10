Wyróżnia się na drodze: Peugeot 2008

Szeroka gama modelowa to jedna z cech wyróżniających francuską markę Peugeot. Znajdziemy wśród niej różnorodne samochody, charakteryzujące się nietuzinkowym designem, stosowaniem w nich nowoczesnych technologii wspierających bezpieczeństwo czy wpływających na komfort. Jednym z nich jest kompaktowy SUV Peugeot 2008, dostępny w wersjach z silnikami spalinowymi oraz w pełni elektrycznym. Co go wyróżnia wśród innych samochodów tego typu?

ARTYKUŁ SPONSOROWANY Z CYKLU MOBILNOŚĆ Z LWIM PAZUREM>>>

Zanim przejdziemy do omówienia Peugeot 2008, słowem wstępu warto wspomnieć o możliwości zakupu tego, jak i innych modeli online, którą daje francuska marka. To rozwiązanie, które warto rozważyć, ponieważ cechuje się ono szeregiem wielu zalet.

- W Wirtualnym Salonie Peugeot możemy szczegółowo zapoznać się z dostępnymi od ręki pojazdami, a także skonfigurować je na zamówienie.

- W sklepie online mamy możliwość korzystania z dostępnych wyłącznie tą drogą limitowanych ofert oraz kupić auto z możliwością finansowania w banku PSA Finance.

- Zamówiony w ten sposób samochód w bezpieczny sposób zostanie dostarczony pod drzwi naszego domu, więc jest to rozwiązanie bardzo wygodne. A jeśli mamy jakieś pytania, dealerzy marki chętnie na nie odpowiedzą i rozwieją nasze wątpliwości!

Wracając do samego modelu i tego co nam może zaoferować. Peugeot 2008 już na pierwszy rzut oka odznacza się wyrazistą oraz imponującą stylistyką nadwozia. Z przodu uwagę przykuwają chromowany grill oraz światła FULL LED (dostępne w wybranych wersjach) z motywem trzech pazurów, które nadają mu zadziorności. Również z tyłu możemy – oprócz tylnych świateł LED – korzystać ze świateł do jazdy dziennej z tym motywem, co wpływa nie tylko na wygląd, ale przede wszystkim widoczność na drodze.

Elektryzujące możliwości

Po wejściu do Peugeot 2008 witają nas wygodne, kubełkowe fotele przednie z dynamicznym profilowaniem. Są one podgrzewane, a fotel kierowcy dodatkowo jest sterowany elektronicznie i wyposażono go w funkcję masażu. Rzecz jasna, także pasażerowie na tylnych siedzeniach podróżują w komfortowych warunkach, samo wnętrze pojazdu wyposażono w liczne schowki, których umieszczenie zostało wyjątkowo dobrze przemyślane.

Peugeot e-208, e-2008, 3008 PHEV

Jak już wspomnieliśmy, Peugeot 2008 dostępne jest z różnymi wersjami napędu: należą do nich różne wersje silników benzynowych, silnik wysokoprężny oraz elektryczny. To właśnie na tym ostatnim skupimy się na chwilę. Jakie benefity i zalety może nam zaoferować?

- Jednym z ważniejszych czynników decydujących o zakupie wybranego modelu elektrycznego jest jego zasięg oraz szybkość ładowania. W przypadku Peugeot 2008 napęd elektryczny może nam zaoferować zasięg nawet 345 kilometrów, a do 80% - dzięki ładowarkom o mocy 100 kW – naładujemy go już w 30 minut! Oczywiście auta elektryczne dają nam szeroką możliwość opcji ładowania, także w domu ze zwykłego gniazdka elektrycznego.

- Kupno samochodu elektrycznego może obecnie wiązać się także ze sporą korzyścią finansową dzięki rządowemu programowi „Mój elektryk”, w którym możemy uzyskać dofinansowanie.

- Zakup Peugeot 2008 w wersji z napędem elektrycznym na pewno warto rozważyć w sklepie online, ponieważ przy tej formie kupna otrzymamy ładowarkę easyWallBox w jego cenie.

Bezpieczeństwo w centrum uwagi

Nowoczesne samochody wyposażone są w liczne technologie, które wpływają na bezpieczeństwo i komfort w trakcie podróżowania. W tej kwestii Peugeot 2008 nie pozostaje w tyle. Oferuje nam między innymi – dostępny w SUV-ach marki – system Grip Control®. Dzięki niemu nie będzie nam straszny nawet najbardziej wymagający teren. Optymalizuje on między innymi przyczepność za pomocą trzech trybów: Sand, Mud oraz Snow i oddziałuje na przednie koła za pomocą kontroli układu ESP.

Wśród innych systemów wspierających kierowcę znajdują się:

· Hill Assist Descent Control, który pomaga nam w kontrolowaniu prędkości na stromych zboczach,

· Active Safety Break, który pozwala uniknąć lub zminimalizować ryzyko zderzenia,

· Distance Alert informujący o zbyt małej odległości pomiędzy pojazdami,

· czy rozpoznawanie znaków drogowych.

Nowoczesny, rozpoznawalny i komfortowy. Właśnie taki jest kompaktowy SUV francuskiego producenta. Szukając dodatkowych informacji o Peugeot 2008 warto zajrzeć do wspomnianego przez nas wcześniej sklepu online tej marki i właśnie w nim warto rozważyć sam zakup auta.