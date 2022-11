SUV dla miłośników przygód: Peugeot 3008

To, co najlepsze z dwóch światów

Peugeot 3008, podobnie jak inne auta marki – zgodnie z jej strategią – dostępne jest z różnymi wersjami silników. Należą do nich napęd benzynowy, wysokoprężny oraz hybrydowy typu plug-in. Ten ostatni łączy zalety tradycyjnych silników z możliwościami napędu elektrycznego. Na co dzień zapewnia dość wysoki zasięg w trybie jazdy wyłącznie elektrycznej. Wynosi on do 59 km według normy WLTP, co pozwoli na codzienne dojazdy do pracy lub na zakupy. Będąc w dłuższej trasie natomiast korzystamy z tradycyjnego napędu ciesząc się jego zaletami.