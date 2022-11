Nowoczesność i komfort w samochodach Peugeot

Wnętrze: innowacyjne i wygodne

Wsparcie na każdym kilometrze drogi

Współcześnie produkowane samochody nie mogą obejść się bez szeregu rozwiązań oraz systemów, które mają na celu wspieranie kierowcy w trakcie jazdy. Znajdziemy je we wszystkich modelach marki, a ich zadanie jest bardzo szerokie. Przykładowo, miejski Peugeot 208 wyposażono między innymi w system monitorowania martwego pola. Włącza się on automatycznie w zakresie prędkości 65 – 140 km/h i ma za zadanie wykrycie innych pojazdów w martwym polu widzenia. Kierowca w takiej sytuacji ostrzegany jest przez lampkę w rogu bocznego lusterka samochodu.

W trakcie długich podróży – zwłaszcza nocą – kierowcy są narażeni na spadek lub rozproszenie uwagi czy znużenie. Systemy wykorzystywane w samochodach Peugeot mają za zadanie zwiększać bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Należą do nich między innymi technologie Drive Assist, umożliwiające między innymi kontrolę prędkości samochodu, odległości od innych pojazdów czy rozpoznawanie znaków drogowych. W nocy z pewnością przydatny jest system Night Vision, wykrywający w odległości nawet do 200 metrów zwierzęta i pieszych, a w razie potrzeby automatycznie włączający hamowanie awaryjne, by zminimalizować ryzyko lub uniknąć kolizji.

Power of choice w wielu wymiarach

Power of choice nie jest zwykłym hasłem w przypadku Peugeot. To strategia marki, dzięki której decydując się na zakup jej samochodów otrzymujemy szeroką gamę tego samego modelu z różnorodnymi silnikami. Poszczególne auta dostępne są z silnikami benzynowymi, wysokoprężnymi oraz hybrydami typu plug-in lub w pełni elektrycznymi jednostkami. To z perspektywy kierowcy idealne rozwiązanie: może on wybrać samochód z napędem skrojonym do jego potrzeb i cieszyć się tymi samymi, nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi.