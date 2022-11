Idealny do miasta: Peugeot 208

czytaj dalej

Zbigniew Ziobro jest cyniczny i gotowy działać przeciw nam, ale nie przyłączy się do koalicji anty-PiS, bo to przekreśliłoby go na zawsze w prawicowym elektoracie - miał napisać do współpracowników premier Mateusz Morawiecki we wrześniu 2020 roku, w czasie kryzysu w koalicji rządzącej. "Po odebraniu ZZ kontroli nad prokuraturą trzeba też ostro wziąć się za finanse SolPolu. Choćby po to, by część jego posłów była gotowa popierać nas w głosowaniach - nawet jeśli ze strachu" - czytamy w treści maila.