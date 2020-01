Pytanie w "Milionerach" za 10 tysięcy o halsującą łódź

Halsująca łódź płynie tylko w prawo, po spirali, zygzakiem, czy tylko w lewo? Na to pytanie za 10 tysięcy złotych odpowiadała Katarzyna Olga Koryga z Nowego Wiśnicza (woj. małopolskie).

Czym jest szpera? Pytanie z "Milionerów" Szpera to... czytaj dalej » Pani Katarzyna jest architektem. W wolnym czasie tańczy kubańską salsę. O tym, czy przejdzie przez zadane pytania tanecznym krokiem, zadecyduje jej wiedza. Uczestniczka przystąpiła do pytania za 10 tysięcy złotych z dwoma kołami ratunkowymi - telefonem do przyjaciela i pytaniem do publiczności.

Halsująca łódź płynie:

A: tylko w prawo

B: po spirali

C: zygzakiem

D: tylko w lewo

Uczestniczka przyznała, że żeglarstwo jest dla niej całkowicie obcą dziedziną. Postanowiła jednak odpowiedzieć na to pytanie bez użycia kół ratunkowych. Początkowo wykluczyła dwie możliwe odpowiedzi - A: "tylko w prawo" oraz D: "tylko w lewo". Następnie zdecydowała się na odrzucenie odpowiedzi B: "po spirali".

Poprosiła o zaznaczenie odpowiedzi C: "zygzakiem". Była to poprawna odpowiedź.

Halsowanie

Technika umożliwiająca poruszanie się łodzią w kierunku, z którego wieje wiatr to tzw. halsowanie. Ta metoda polega na płynięciu łodzią zygzakiem.