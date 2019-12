Policjanci szukają mężczyzny ze zdjęcia i obiecują: mamy dla niego niespodziankę

Szukają go od listopada, liczą, że wpadnie w święta. Policjanci z Międzychodu w Wielkopolsce publikują zdjęcie mężczyzny, który zatankował paliwo, ale za nie nie zapłacił. Szykują dla niego świąteczną "niespodziankę".

Policjanci z Międzychodu wykorzystali świąteczne przygotowania do... ustalenia danych poszukiwanego.

Na swojej stronie opublikowali zdjęcie mężczyzny, który 15 listopada około godz. 16 zatankował na stacji paliw w Międzychodzie i odjechał bez płacenia. Auto, którym się poruszał miało kradzione tablice rejestracyjne.

Policjanci deklarują, że chętnie się z nim spotkają. Obiecują nawet "niespodziankę".

"Nie wiesz, jaki zrobić prezent osobie widocznej na zdjęciach - zadzwoń do nas. My zrobimy mu niespodziankę. Kontakt z Komendą Powiatową Policji w Międzychodzie pod numerem telefonu 95 748 8211, 95 748 8270 bądź osobiście w siedzibie komendy przy ul. Sikorskiego 22a. Informację można również przekazać do oficera prasowego pod numer 609-802-677".

Komunikatowi o poszukiwanym mężczyźnie funkcjonariusze nadali tytuł "Szuka cię Gwiazdor". W Wielkopolsce tak nazywa się postać, która przynosi dzieciom prezenty na Boże Narodzenie.

Twarze poszukiwanych trafiły na bombki. Policja: skontaktujemy ich ze Świętym Mikołajem.

Nie zapłacił za paliwo

