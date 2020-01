Dożywocie dla "potwora" z Manchesteru. Skazany za ponad 130 gwałtów

Reprezentacja siatkarek w zeszłym roku prezentowała się najlepiej od wielu lat. We wtorek Polki rozpoczną w Apeldoornie turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich w Tokio. W meczu otwarcia zmierzą się z Bułgarkami. - Będzie trudno, bo to mecz otwarcia oraz starcie z przeciwnikiem bardzo, ale to bardzo wymagającym - ostrzega selekcjoner Jacek Nawrocki. zobacz więcej »