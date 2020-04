Podziel się



Życie nie pyta o to, czy chcemy zachorować, czy chcemy stracić pracę, a my ciągle powtarzamy: "ja się na to nie zgadzałem!", "ja mam prawo!". Mówię wtedy: opamiętajcie się, bo na większość kluczowych rzeczy w życiu w ogóle nie macie wpływu i nikt was nie pyta, czy sobie czegoś życzycie, czy nie. Żeby radować się życiem, trzeba przyjąć całkowitą, bezkompromisową prawdę o nim. A częścią prawdy o nim jest to, że jesteśmy śmiertelni – mówi w rozmowie z Magazynem TVN24 dominikanin, ojciec Paweł Gużyński.

Maciej Kluczka: Codziennie czytamy informacje o setkach zmarłych z powodu koronawirusa, we Włoszech, Hiszpanii, w Stanach Zjednoczonych, w Polsce. Wiemy, że radość z prawdy o zmartwychwstaniu Chrystusa nie jest dla chrześcijan jednodniowa i nie przemija wraz ze świętami, ale trochę trudno w tym roku radować się, cieszyć...

Ojciec Paweł Gużyński, dominikanin: Od lat zwracam uwagę na to, że kiedy przychodzą Święta Bożego Narodzenia, to zasiadamy do stołu, do wieczerzy wigilijnej, potem masowo (wciąż jeszcze) idziemy na pasterkę i trochę podrasowani jakimiś trunkami pełną piersią śpiewamy "Bóg się rodzi". Nie mamy wówczas problemu, jesteśmy radośni. Kiedy zaś przychodzimy do kościoła na rezurekcję, to sprawa wygląda zupełnie inaczej, bo raczej smutno ciągniemy "Wesoły nam dzień dziś nastał…". Radość związana ze świętami paschalnymi jest o wiele trudniejsza. W Bożym Narodzeniu mamy dzieciątko, mamy rodzinę, mamy wszystko tak ciepłe, bliskie, tak ludzkie, że to jest dla nas łatwe, banalne wręcz. Natomiast gdy przychodzą święta paschalne, to ta opowieść jest długa i skomplikowana. To jest opowieść o zdradzie, jakiej doświadczył Pan Jezus, o jego nieuczciwym procesie, o odrzuceniu, o jego totalnej samotności, o jego śmierci. I żeby dojść do oczekiwanej radości musimy przez to wszystko przejść. I to nie może być "pic na wodę, fotomontaż", że skoro wiemy, że tam na końcu jest zmartwychwstanie, to od razu możemy się cieszyć. Bo ta radość, którą zapowiada Ewangelia, w ogóle się nie pojawi. Trzeba bowiem przejść uczciwie przez wcześniejsze etapy.

Czyli prawda o zmartwychwstaniu to jest taki maraton… Tylko że w tym roku meta tego maratonu sprzed ponad 2000 lat nie zbiega się z tym, co przeżywamy w rzeczywistości Anno Domini 2020.

Niekoniecznie. Radość paschalna jest osiągalna po przejściu przez mękę, śmierć, przez wszystkie trudne etapy. Ona się pojawia w sposób nieoczywisty, nadprzyrodzony, powiedzmy niekonfesyjnie – w sposób paradoksalny. Przecież bardzo wielu ludzi, którzy przechodzą bardzo traumatyczne przeżycia, mówi: "przeszedłem przez to wszystko, teraz jestem silniejszy", "teraz lepiej rozumiem, czym jest sens życia", to powtarzane "dostałem drugą szansę" i oni zaczynają cenić każdy dzień. Nie stałoby się to, gdyby nie przeszli przez potężne zagrożenie. Po tym wszystkim mówią: "jestem innym człowiekiem, jestem spokojniejszy i bardziej radosny". Gdybyśmy tę radość ze zmartwychwstania chcieli umieścić na poziomie jakiejś wesołkowatości, to minęlibyśmy się z tym, o czym Święta Paschalne mówią. Fundamentem jest to, co chrześcijaństwo zauważyło już na początku i któremu nadano nazwę "memento mori". Znamy to przynajmniej powierzchownie z "Pana Wołodyjowskiego". To się tłumaczy albo "pamiętaj o śmierci", albo "pamiętaj umierać". To bardzo ważna chrześcijańska tradycja. Żeby radować się życiem, trzeba przyjąć całkowitą, bezkompromisową prawdę o nim. A częścią prawdy o nim jest to, że jesteśmy śmiertelni. We wszystkich kulturach pierwotnych znajdą państwo zwyczaj, że ludzie przed podjęciem ważnej życiowej decyzji, kładli się do trumny. Całkiem niedawno w waszej stacji był materiał, że ludziom cierpiącym na depresję w Korei Południowej proponowano wejście do trumny. Ja wtedy machałem ręką i mówiłem: chrześcijaństwo już to dawno wymyśliło. Gdy mnisi żegnali się i witali pozdrowieniem "memento mori", to chcieli przez to pamiętać, że jeśli chcesz żyć szczęśliwie, to najpierw pamiętaj o śmierci. Bo tylko ta perspektywa daje ci możliwość właściwej oceny twojego życia i tego, co się w życiu zdarzy.

Całkiem niedawno ta rzeczywistość śmierci wyglądała tak, że przede wszystkim oglądaliśmy relacje z Morza Śródziemnego i tonących migrantów. Nie przerażało nas to tak, jak przeraża nas teraz wizja własnej śmierci, prawda? Śmierci z powodu koronawirusa.

Teraz zbiorowo, w czasie "narodowej kwarantanny", przypominamy sobie o śmierci i jeśli wyjdziemy z tego w miarę nie poobijani, to te święta i ten cały czas może wyjść nam na dobre? Może przypomnieć, co w życiu liczy się najbardziej? Może przynieść przewartościowanie?

Nie jestem naiwny, nie wierzę, by to się stało na masową skalę, ale jako ksiądz bardzo bym sobie tego życzył. Dokonałaby się rzeczywista metanoja, katharsis, lecz wiem, że wielu ludzi weźmie to na przetrzymanie, a tylko pewna wąska grupa pójdzie tą głębszą drogą i dojdzie do głębszej radości i poznania sensu swojego istnienia. Tutaj nie ominie się wyznania religijnego. Bo nie chodzi o to, żeby wyjść niepoobijanym, ale żeby dokonała się w nas wewnętrzna przemiana. Patrząc z perspektywy Ewangelii, Pan Jezus obiecuje nam, że odnajdziemy radość, gdy spotkamy Go w naszym wnętrzu, On dokona wewnętrznego oświecenia. I dzięki temu zmienimy pogląd na wszystko. Jednak żeby to zrobić, trzeba zadać sobie trudu, a nie widziałem jak dotąd społeczeństwa, w żadnej epoce, które masowo i chętnie chciałoby sobie zadawać trud z własnej woli. Chyba że nas życie bezwzględnie do tego zmusza.

Jakiś czas temu byłem atakowany za to, że powiedziałem, że w większości przypadków te postanowienia wielkopostne są psu na budę potrzebne, bo sobie ludzie wymyślają sztuczne rzeczy, które mają im zapewnić jakiś komfort przekonania, że dokonali czegoś ważnego. A rzecz polega zawsze na tym samym: skonfrontuj się z rzeczywistością, nie uciekaj od niej. I teraz to się dzieje, czy chcemy tego, czy nie. Mamy chorego w szpitalu, jesteśmy w kwarantannie….

Tracimy pracę….

Jesteśmy przymuszeni, nie wybieraliśmy tego. Staram się uparcie powtarzać tym, którzy są zbytnimi optymistami, że życie to trudny proces. Życie nas nie pyta o to, czy chcemy zachorować, czy chcemy stracić pracę. Ono w ogóle nie pyta nas o zgodę, a my ciągle powtarzamy: "ale ja się na to nie zgadzałem", "ja mam prawo!". Ja mówię wtedy: Weźta opamiętajta się, bo na większość kluczowych rzeczy w życiu w ogóle nie macie wpływu i nikt was nie pyta nawet, czy sobie czegoś życzycie, czy nie. Życie was stawia przed tym i albo sobie dacie radę, albo nie.

Starożytna zasada "memento mori" na czym polegała… Kiedy jest dobrze, to ty się zawczasu przygotowuj na ten moment, gdy to wszystko tąpnie, bo inaczej cię zwalcuje. A jak jesteś gotowy, to jesteś gość, bo wiedziałeś, że to przyjdzie. To są te wszystkie przypowieści Pana Jezusa, które mówią: "Czuwajcie, bądźcie gotowi, bo nie znacie dnia ani godziny”. Przecież to jest serce Ewangelii, ale my to ignorujemy.

Tylko że człowiek by chciał – chociażby w święta – poleżeć w hamaku, pobujać w obłokach, nie martwic się o przyszłość. Na to chyba też w religii, duchowości jest miejsce, prawda?

Wbrew pozorom to właśnie o tym mówię. Aby mieć taki spokój, być chilloutowcem, mieć komfort odpoczynku, najpierw trzeba wykonać tę trudną pracę, o której powiedziałem. Kiedy wrócimy do źródła zasady "memento mori", znajdziemy werset w Księdze Mądrości Syracha: "Młodzieńcze, jeśli chcesz używać życia, to pamiętaj o śmierci". To jest tam wyraźnie powiedziane. Jeśli o tym pamiętasz, masz to załatwione, to możesz na hamaku się położyć i dać swojemu ciału i psychice pełen komfort. Różni specjaliści mówią o takim podziale życia, w który ludzie często popadają: podział na "luz" i "mus", żyjemy często właśnie w takim kluczu.

A czy ojciec musiał się z jakąś trudną rzeczywistością skonfrontować w Holandii, gdzie teraz mieszka? Na obczyźnie?

Moim przyjaciołom w Polsce muszę na odległość towarzyszyć via Skype, kiedy umiera ich rodzic na raka, kiedy nie można było być przy nim i trzymać go za rękę, bo już nie wpuszczali ludzi do szpitala. Inny trudny moment – znalazłem się w nowym miejscu: nowa kultura, nowy język i codziennie muszę ubierać azbestowe portki, żeby wysiedzieć na kursie niderlandzkiego.

Zgłasza się do mnie też mnóstwo polonusów, gdy dowiedzieli się, że tu jestem. Z prośbą o spowiedź, rozmowę, a to najczęściej są dramaty życiowe, osobiste poszukiwania. Towarzyszenie temu wszystkiemu nie jest rzeczą łatwą, to się kumuluje i bardzo mocno i na mnie wpływa. Tak wygląda życie, ono ciągle stawia przed nami nowe zadania.

A jak Kościół w Polsce prowadzi wiernych przez ten czas, gdy w świątyniach?

Bardzo wiele zależy od duchownych, jak ludzi przeprowadzą przez ten czas. Na ile mogę z Rotterdamu, na tyle reaguję na takie absurdy, jak słynna i niesławna wypowiedź księdza profesora Guza o rękach kapłana, które nie zarażają. Na to trzeba reagować, trzeba reagować na absurdy, paranoje, herezje, nadużycia, które są związane z rzekomym autorytetem intelektualnym czy duchowym. My, księża, dbajmy przede wszystkim o ludzi, a dopiero potem o doktrynę. Ludzie są ważniejsi niż idee. Podstawowa, fundamentalna miłość i troska, która jest zakorzeniona w przykazaniu miłości to jest nasz plan na teraz, ale to jest również wielki kapitał na przyszłość. I jako wspólnota tym lepiej sobie poradzimy, im więcej w tym momencie będzie bardzo podstawowej, wręcz odruchowej miłości bliźniego. Teraz jest czas na to, by się rozejrzeć na boki, zobaczyć brata i siostrę.

