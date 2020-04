Podziel się



- Już na początku stycznia unijne instytucje informowały o zagrożeniu koronawirusem. Ale prawie nikogo to nie obchodziło, bo wszyscy byli zajęci brexitem - mówi w rozmowie z Magazynem TVN24 Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Ponad bilion euro – na tyle Komisja Europejska szacuje budżet do walki z gospodarczymi konsekwencjami pandemii COVID-19. Powstanie specjalny fundusz, który ma wspierać kraje członkowskie. Na taki plan zgodziła się między innymi Polska przy okazji czwartkowego szczytu Rady Europejskiej. Ale ostatnie dni to też pasmo zarzutów pod adresem UE ze strony obecnego premiera Mateusza Morawieckiego czy byłej premier Beaty Szydło. Politycy partii rządzącej powtarzają, że Unia była powolna, a nade wszystko powinna zrobić więcej. Co więc robiła, gdy w Polsce politycy przekonywali jeszcze, że poważniejszym problemem będzie grypa? I gdzie Unia Europejska popełniła błędy w walce w pandemią? Radomir Wit rozmawia z dr. Markiem Prawdą, przez kilka lat stałym przedstawicielem RP przy Unii Europejskiej, dziś dyrektorem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Radomir Wit: "Unia Europejska zawiodła na całej linii" - mówił kilka dni temu minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro…

Dr Marek Prawda: Komentarz tutaj wydaje się zbyteczny, skupmy się na faktach. Zarówno kraje członkowskie, jak i instytucje unijne nie były przygotowane na to, co się stało. Państwa działały w sposób nieskoordynowany, urzędnicy zachowywali się schematycznie. Widzieliśmy w wielu krajach, że to organizacje społeczne czy grupy obywatelskie włączały się do działania. Kieruje się też zarzuty pod adresem instytucji europejskich, że nie było stanowczych instrukcji, działania inspirowanego z Brukseli...

A było?

Żeby odpowiedzieć, trzeba uwzględnić dwie rzeczy. Co Unia może, a czego nie może. Trzeba ją rozliczać z tego, jakie ma kompetencje – może wspierać, rekomendować, organizować pomoc gospodarczą, medyczną. Więc trzeba oceniać, w jakim zakresie to robi. I myślę, że instytucje unijne nie wypadają tu gorzej niż państwa narodowe.

Niż które państwa?

Jeśli na przykład mówimy, że państwa unijne w sposób nieskoordynowany zamykały granice, to nie wynikało to z defektu czy deficytu Unii, tylko z braku przygotowania w państwach członkowskich. Więc mówienie, że Unia zawiodła, to taki prosty wykręt.

To dlaczego politycy tak mówią?

Bo to jest bardzo łatwe. To takie instrumentalizowanie tego tematu. Jeśli komuś nie wychodzi wypełnianie swoich obowiązków, to łatwo przerzuca to na struktury międzynarodowe. I to jest mechanizm od dawna znany i stosowany wszędzie. W niektórych krajach bardziej.

A jak pan ocenia retorykę, którą stosowała w ostatnich tygodniach polska administracja?

Od połowy marca dużo było kontaktów już na poziomie Brukseli z przedstawicielami polskiej administracji. Zaczęto na przykład rozmawiać o tym, jak można pewne środki z tych niewykorzystanych funduszy użyć na poziomie centralnym. Pod koniec marca Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Edukacji Narodowej postanowiły przesunąć pierwsze poważniejsze pieniądze na zakup laptopów i naukę zdalną.

Jaką kwotę?

180 milionów złotych zostało przerzucone na ten cel. Wówczas nawet na Twitterze pojawiły się takie bardzo dobre informacje ze strony polskiej administracji, że w ciągu 24 godzin udało się podjąć decyzję o przesunięciu środków. Tego samego dnia te wpisy zniknęły i pojawiały się jednobrzmiące komentarze, że strasznie uciążliwe są te brukselskie procedury.

Skąd taka nagła zmiana retoryki?

To jedna z większych tajemnic tego procesu, tak jakby komuś zależało, żeby podtrzymywać ten obraz Polski osamotnionej, porzuconej przez wszystkich, niekorzystającej z pomocy unijnej. Odgrzewano te wszystkie schematy narzekania na Komisję Europejską. To osiągnęło rozmiary pewnej groteski, bo w ciągu 24 godzin nigdzie na świecie nie ma takiego szybkiego reagowania. Tutaj podejmowano decyzje, ludzie dostawali możliwości działania. I ktoś uznał za stosowne śpiewać piosenkę o niedobrej Unii.

A zapytali państwo polską stronę, skąd taka zmiana tonu?

Oczywiście. Mam wrażenie, że to jest element pewnej komunikacji, którą przyjęto właśnie w czasie pandemii, a która stała się narzędziem do mobilizowania opinii publicznej. Myśmy sygnalizowali to wszystkim naszym partnerom, wykazując zdumienie. To zresztą nie było tylko nasze zdumienie. Sama Bruksela zauważyła, że coś niedobrego się dzieje i uznała, że trzeba wysłać list, który przypomina stronie polskiej o potrzebie rzetelnego informowania o źródłach finansowania. To zresztą ogólne reguły.

I na nie wszystkie państwa się zgadzają?

Tak. A tutaj mieliśmy, przy okazji pandemii, bardzo wyraźną sytuację pomniejszania i przemilczania unijnego finansowania.

Celową?

Nie chcę mówić, że to działania celowe, ale takie są fakty. Jeśli komunikaty oficjalne, a także język mediów publicznych wspiera ten obraz, to ma to niedobre konsekwencje i zostało zauważone w Brukseli. To jest przykład, kiedy państwa członkowskie traktuje się raz jako Unię, a raz przeciwstawia się tym rzekomym nieudolnym instytucjom unijnym. Uważam, że taki typ komunikacji wymagał naszej interwencji.

Dlaczego?

Bo to ma konsekwencje długofalowe. Takie przywoływanie obrazu osamotnionej Polski, co jest oczywiście niezgodne z faktami w sposób ewidentny. Czasem można odnieść wrażenie, że służy to utrwalaniu wrażenia, że Unia to jest obce imperium, a my jesteśmy zdani na jej łaskę. To zachęca do żywienia się niechęcią do struktur międzynarodowych. To jest ten sam mechanizm, z którym mieliśmy do czynienia w Wielkiej Brytanii i wiemy, do czego doprowadził.

To kiedy Unia Europejska rozpoczęła działania w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa?

9 stycznia Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia powiadomiła państwa członkowskie o zagrożeniu w ramach systemu wczesnego ostrzegania. To był pierwszy oficjalny sygnał, że dzieje się coś niedobrego. Wtedy wszyscy obserwowali sytuację rozwijającą się w Chinach. Większość obserwatorów z Europy uważała, że mamy kolejny problem lokalny.



A jak działa ten system w praktyce? Co się wtedy wydarzyło?

Państwa członkowskie zostały zaalarmowane, zapytane, czy są przygotowane na taką ewentualność. 17 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia. Zasiadają w nim przedstawiciele państw członkowskich, w polskim przypadku to przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

I na czym polegały te spotkania?

Na przykład 4 lutego było już zdecydowanie więcej wiadomo i zapytano kraje członkowskie, jak są przygotowane do zwalczania epidemii, która się może zdarzyć. W niektórych krajach notowano pierwsze zakażenia. Wówczas przedstawiciele Unii robili rozpoznanie, żeby oszacować, co jest potrzebne.

O co pytano kraje członkowskie?

Czy mają maseczki, które być może będą w większej ilości potrzebne. Czy uważają, że mogą je szybko kupić. Czy mają sprzęt do testowania, inne środki ochrony osobistej.

Jaka była odpowiedź?

Właściwie większość krajów dawała uspokajające odpowiedzi, że wszystko jest okej, że mamy, co trzeba. A jak będzie trzeba, to sobie kupimy. Bo to domena państwa, Unia może tylko pytać.

A jeśli odpowiedź jest twierdząca i Unia otrzymuje zapotrzebowanie od kraju?

To wtedy możemy coś zrobić. Ale państwa członkowskie 4 lutego nie były za bardzo rozmowne. Przedstawiciel Komisji powiedział więc, że do następnego dnia do południa można szybko zgłaszać jakieś swoje zapotrzebowania i sygnały, co może być potrzebne.

Ale wtedy chyba nikt nie podnosił jeszcze takich alarmów, nie było takiego odzewu?

Z perspektywy UE bardzo długo, może zbyt długo, łudzono się, że koronawirus to zdarzenie lokalne. Ale trzeba też uczciwie powiedzieć, że nie było twardych podstaw, żeby wpadać w panikę. Przymierzano to do tego, co działo się z ebolą lub SARS.

Co działo się dalej?

29 stycznia dwoje komisarzy: Janez Lenarčič i Stella Kyriakides uruchomili wewnętrzny mechanizm reagowania kryzysowego i przedstawili to na sesji Parlamentu Europejskiego, ale prawie nikogo to nie obchodziło, bo wszyscy byli zajęci brexitem.

A kiedy nastąpił moment, że wszyscy się otrząsnęli? Kiedy też ze strony Polski pojawiły się jakieś prośby o wsparcie?

To się wtedy jeszcze nie działo, w Polsce stosunkowo długo nie było takich zapytań.

Co zaczęło się w takim razie dziać w ramach tego wspomnianego unijnego mechanizmu?

31 stycznia Komisja Europejska wystosowała zaproszenie dla państw członkowskich do badań lub działań, które mogą pomóc w zwalczaniu epidemii. Wyznaczono prawie 50 milionów euro z rezerwy na badania i innowacje. Później kwoty na działania badawcze urosły do prawie 150 milionów euro. Pieniądze wydawano między innymi na prace nad szczepionką czy opracowaniem testów. Działają międzynarodowe zespoły naukowców, pieniądze dorzucił przemysł farmaceutyczny. Na przykład 80 milionów euro przekazano jednej z firm w Tybindze, które twierdziła, że jest blisko opracowania szczepionki i prowadzi teraz te prace.

A co z biznesem i gospodarką?

10 marca na Radzie Europejskiej Unia po raz pierwszy zasygnalizowała, że z tego, co ma, chce wyłonić pieniądze na szybkie reagowanie. Pojawiła się suma 37 miliardów, teraz to już 55 miliardów euro. To są pieniądze budżetowe, których kraje nie zdążyły wykorzystać. Teraz mogą być natychmiast, bez biurokracji, przesuwane na nowe cele, które są związane z pandemią.

Jakie to cele?

Na zwalczanie pandemii w sensie medycznym, na utrzymywanie miejsc pracy – wsparcie dla przedsiębiorców i dla pracowników, którym grozi bezrobocie. Są do dyspozycji kraju członkowskiego. W puli do wykorzystania są też zaliczki, które, jeśli kraj nie wydał, trzeba było do tej pory zwrócić. W przypadku Polski byłby to miliard sto milionów euro i do czerwca na pewno trzeba by je zwrócić.

Ale teraz nie musimy?

Zdecydowano, że Polska może pieniądze zachować i wydawać jako udział własny w projektach unijnych. Na przykład przy inwestycjach lokalnych. Tym samym nie trzeba wydawać na wkłady własnych pieniędzy.

Ale to oznacza, że na przykład część pieniędzy nie będzie wydanych na wcześniej zaplanowane inwestycje, tylko na pandemię.

Kończymy teraz perspektywę budżetową i te projekty, które miały być w niej realizowane, będzie można wpisać do kolejnej perspektywy budżetowej. 17 kwietnia Parlament Europejski rozdzielił też dodatkowe trzy miliardy, które były zarezerwowane na sytuacje kryzysowe. Dzięki temu można zakupić środki ochrony osobistej, transportować sprzęt, ale teraz przewozić pacjentów transgranicznie, rekrutować dodatkowy personel.

A co z systemem wspólnych zamówień, który dotyczy zakupów medycznych?

W Unii są kraje mniej lub bardziej bogate. I te bogatsze mogą pozwolić sobie na większe zakupy. Po to jest ten system, żeby ci biedniejsi też mieli dostęp do produktów i mogli swoje potrzeby zaspokajać. Oczywiście teraz to jest trudne, jest konkurencja na rynku, ale system wspólnych zamówień został dofinansowany.

Było też wsparcie przy lotach powrotnych do domu?

Ale nie wszystkich. Ponad 50 tysięcy osób z innych kontynentów zostało przywiezionych w ramach systemu repatriacji, opłacanego w 75 procentach z pieniędzy unijnych.

Polska korzystała z tego programu?

Formalnie Polska przystąpiła do niego później, w marcu. Ale nic mi nie wiadomo o polskich lotach w ramach tego systemu, bo warunkiem otrzymania pieniędzy było to, żeby przynajmniej 10 procent miejsc udostępnić innym unijnym krajom. Jeśli dany kraj przystępuje do systemu, to musi wykazać się solidarnością europejską. Z Polski uczestniczyło w tym programie w ramach lotów organizowanych przez inne kraje około 350 osób. Z Czech było 1880, z Litwy chyba też więcej niż z Polski. Już nie mówiąc o większych krajach, które z tego korzystały.

Panie dyrektorze, trudno nie wspomnieć o tym, że w ostatnim tygodniu unijny komisarz ds. sprawiedliwości wyrażał zaniepokojenie zmianami w polskim prawie w kontekście wyborów. Co go niepokoi?

Unia wśród swoich fundamentalnych wartości ma demokrację i praworządność. Wszędzie tam, gdzie widzi ryzyko naruszenia tych wartości, reaguje. I słowa komisarza Reyndersa są wyraźnym dowodem, jak poważnie to Unia traktuje.

Czy Komisja Europejska obawia się tego, że niektóre kraje członkowskie mogą wykorzystywać pandemię do kontrowersyjnych zmian w prawie?

Ta sytuacja, którą mamy, może zachęcać rządy do takiej drogi na skróty, do wykorzystywania tej sytuacji, do przejmowania nowych kompetencji, stąd były reakcje komisarzy europejskich. Na pewno jest to sytuacja alarmująca dla społeczeństw dzisiejszej Unii Europejskiej, ponieważ widzimy w kilku krajach ewidentne próby wykorzystywania tej sytuacji. Kiedyś Leszek Kołakowski mówił o "samozatruciu społeczeństwa otwartego". To taka sytuacja, kiedy pojawiają się politycy, którzy cieszą się z takich negatywnych konsekwencji naszej wolności. Kiedy dławimy się naszymi swobodami. I wtedy oni triumfują, bo mogą pokazać, że ten świat przez nich świetnie zorganizowany w państwie półpolicyjnym, półautorytarnym znacznie lepiej działa. Więc to jest ta sytuacja, która rodzi pokusę dla takich rządów.

Czy w Polsce dostrzega pan te wspomniane pokusy?

Mówiłem o zjawisku uniwersalnym. Ale jest więcej krajów, gdzie ten niepokój jest bardziej uzasadniony. Na początku tego kryzysu były włoski wicepremier Matteo Salvini mówił, że epidemia została przywleczona przez uchodźców. Marine Le Pen mówiła, że trzeba skończyć z tabu otwartych granic. Że wreszcie trzeba porządek zaprowadzić. Nie zdajemy sobie sprawy, że w obu tych propozycjach zawiera się złowroga, ale najbardziej prawdopodobna alternatywa dla naszego modelu integracji europejskiej. I to są dwie postawy, które należałoby dedykować jako przestrogę tym, którzy chcą eksperymentować z wolnością.