Zwycięstwo w tym konkursie było moim życiowym marzeniem - przyznał Sam Rowley, laureat prestiżowej nagrody Wildlife Photographer of the Year 55 LUMIX People's Choice Award przyznawanej przez Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. Jego zdjęcie "walczących myszy" w londyńskim metrze pokonało 48 tysięcy zgłoszonych do konkursu fotografii. Wyróżnienia otrzymały również cztery inne zdjęcia, a całą piątkę prezentujemy w Magazynie TVN24.

Wildlife Photographer of the Year jest największym konkursem fotografii dzikiej przyrody na świecie. Nagroda została stworzona i jest przyznawana przez Muzeum Historii Naturalnej w Londynie od 1964 roku. Zwycięzcę LUMIX People's Choice Award wybiera publiczność spośród 25 finalistów wybranych przez jury. W tym roku nadesłano na konkurs 48 tysięcy fotografii. Laureatem Wildlife Photographer of the Year 55 LUMIX People's Choice Award za fotografię wykonaną w 2019 roku został Brytyjczyk Sam Rowley.

- Zdjęcie Sama daje fascynujące spojrzenie na funkcjonowanie dzikiej przyrody w środowisku zdominowanym przez ludzi. Zachowanie myszy jest kształtowane przez nasze codzienne zachowanie, transport, którego używamy, i jedzenie, które wyrzucamy - tłumaczy sir Michael Dixon, dyrektor Muzeum Historii Naturalnej w Londynie.

"Sprzeczka na stacji"

"Sprzeczka na stacji", Sam Rowley (Wielka Brytania) / Źródło: Sam Rowley/Wildlife Photographer of the Year

Sam Rowley odkrył, że najlepszy sposób na sfotografowanie myszy zamieszkujących londyńskie metro, to położenie się na peronie i czekanie. Widział, jak zwierzęta walczyły ze sobą o odpadki porzucane przez pasażerów. Walka trwała zaledwie ułamek sekundy, zanim zwycięzca złapał okruchy i myszy rozeszły się - każda w swoją stronę.

"Przegrana walka"

"Przegrana walka", Aaron Gekoski (Wielka Brytania) / Źródło: Aaron Gekoski/Wildlife Photographer of the Year

Od dziesięcioleci orangutany są wykorzystywane w poniżających przedstawieniach w Bangkoku. Pokazy, co prawda, zostały tymczasowo przerwane w 2004 roku z powodu międzynarodowej presji, ale powróciły i są kontynuowane - odbywają się dwa razy dziennie. Setki ludzi płacą za oglądanie zwierząt, które tańczą, grają na perkusji i wykonują wiele innych sztuczek.

"Znajdź renifera"

"Znajdź renifera", Francis De Andres (Hiszpania) / Źródło: Francis De Andres/Wildlife Photographer of the Year

Warunki do fotografowania na norweskim archipelagu Svalbard są ekstremalne, ale przyroda dostosowała się do środowiska i jego niskich temperatur. Francis De Andres uwiecznił na swoim obrazie obserwujące go białe arktyczne renifery, tworzące przy tym ciekawą i uroczą kompozycję.

"Pasujące stroje"

"Pasujące stroje", Michel Zoghzoghi (Liban) / Źródło: Michel Zoghzoghi/Wildlife Photographer of the Year

Michel Zoghzoghi był w Pantanal w Brazylii, gdzie fotografował jaguary. Pewnego popołudnia, gdy był nad rzeką, spotkał matkę z młodymi. Zafascynowany obserwował, jak zwierzęta wychodzą z wody z ofiarą - anakondą, której ubarwienie idealnie pasowało do wzorów na sierści jaguarów.

"Matka zastępcza"

"Matka zastępcza", Martin Buzora (Kanada) / Źródło: Martin Buzora/Wildlife Photographer of the Year

Elias Mugambi jest strażnikiem w rezerwacie przyrody Lewa w Kenii. Często spędza tygodnie z dala od rodziny, opiekując się osieroconymi czarnymi nosorożcami, takimi jak Kitui. Młode nosorożce znajdują się w schronisku z powodu zagrożenia ze strony kłusowników lub dlatego że ich matki są ślepe i nie mogą się nimi opiekować na wolności.